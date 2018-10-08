Yakutiye Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerinden Fatma öğretmene ziyaret

Erzurum’un Karayazı ilçesinin Kayalar Mahallesinde görev yapan Osmaniyeli fedakar öğretmen Fatma Sümer ve talebelerini ziyaret eden Yakutiye Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri ve Gençlik Liderleri, gönülleri fethetti. Tiyatro gösterisi ve oyunlarla...

Erzurum’un Karayazı ilçesinin Kayalar Mahallesinde görev yapan Osmaniyeli fedakar öğretmen Fatma Sümer ve talebelerini ziyaret eden Yakutiye Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri ve Gençlik Liderleri, gönülleri fethetti. Tiyatro gösterisi ve oyunlarla minik yüreklere dokunan ziyaretçiler, Kayalar Mahallesi’nde unutulmaz bir gün yaşanmasını sağladılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Karayazı’nın Kayalar Mahallesi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü münasebetiyle Karayazı’nın Kayalar Mahallesinde üç yıldır fedakarca görev yapan Osmaniyeli öğretmen Fatma Sümer’in gününü kutlayan gönüllü gençler ve gençlik liderleri Fatma öğretmen ile talebelerine de sürpriz yaptı.

Kayalar Mahallesi ilkokulunun bahçesinde tiyatro gösterileri yapan ve çocuklarla birlikte oyunlar oynayan gönüllü gençler, gençlik liderleri ve genç tiyatrocular, Kayalar Mahallesinde fedakarca görev yapan Fatma Sümer ile öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattılar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çiftçi de bu anlamlı ziyarete katıldılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Erzurum’un Karayazı ilçesine 40 kilometre mesafedeki Kayalar Mahallesi İlkokulu’nu ziyaret ederek, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde Osmaniyeli Fatma Öğretmen’nin(Sümer) gününü kutladıklarını söyledi.

Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatrocuları Karayazı’nın Kayalar Mahallesi’nde okul bahçesinde tiyatro gösterisi yaparak, alkış alırken, minik çocuklar da ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı. Gönüllü gençler ve gençlik liderleri köyde, çocuklarla çeşitli oyunlarda oynayarak, onlara unutulmaz anlar yaşattılar.

Erzurum’dan 220 kilometre yol kat ederek, Karayazı Kayalar Mahallesi’ne ulaşarak, Fatma öğretmen ve çocuklara neşeli saatler yaşattıklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, “Kayalar Mahallesi okulundaki eksiklikleri yerinde gördük. İnşallah onların eksikliklerini gidermek için oraya tekrar gideceğiz” dedi.

Erzurum’dan Kayalar mahallesine giden ekip, minik çocuklara kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde kendileri için sürpriz yapan Gönüllü Gençlere, Gençlik Liderlerine ve Yetkililere teşekkür eden Fatma Sümer, “Sizleri burada görmek bizim için bir mutluluk kaynağıydı” dedi.