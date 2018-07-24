ERZURUM:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:05

Yakutiye’de kısmi su kesintisi

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde su şebeke hatlarında yapılacak yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi gerçekleştirilecek.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 22.00-04.00...

Yakutiye'de kısmi su kesintisi
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Erzurum’un Yakutiye ilçesinde su şebeke hatlarında yapılacak yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 22.00-04.00 saatleri arasında yenilenen su şebeke hatlarının bağlantısı nedeniyle Yakutiye İlçe Belediyesi sınırları içerisinde kısmi su kesintileri uygulanacaktır. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”
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