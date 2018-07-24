Erzurum’un Yakutiye ilçesinde su şebeke hatlarında yapılacak yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi gerçekleştirilecek.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 22.00-04.00 saatleri arasında yenilenen su şebeke hatlarının bağlantısı nedeniyle Yakutiye İlçe Belediyesi sınırları içerisinde kısmi su kesintileri uygulanacaktır. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”
Yakutiye’de kısmi su kesintisi
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde su şebeke hatlarında yapılacak yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi gerçekleştirilecek.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 22.00-04.00...