Yakutiyespor’dan BB Erzurumspor’a destek

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi spor kulübü BB Erzurumspor’a en büyük desteği sağladı. Erzurum’un futbolda en iyi alt yapısına sahip Yakutiye Spor Kulübü alt yapıdan 13 futbolcusunu BB Erzurumspor’a verdi. U 14, 15, 16 ve 17 yaş...

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi spor kulübü BB Erzurumspor’a en büyük desteği sağladı. Erzurum’un futbolda en iyi alt yapısına sahip Yakutiye Spor Kulübü alt yapıdan 13 futbolcusunu BB Erzurumspor’a verdi. U 14, 15, 16 ve 17 yaş grubundan 13 futbolcu Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye Spor Kulübü Başkanı Ferhat Mergan, BB Erzurumspor yöneticisi Zeki Arıcıoğlu’nun da katılımıyla mini bir törenle lisanslarıyla birlikte verildi.

Yakutiye Belediyesi, futbol takımı alt yapısında yetişen, geleceği parlak 13 futbolcusunu BB Erzurumspor’a verdi. Belediye Başkanı Ali Korkut, en iyi alt yapının kendilerinde olduğunu söyledi. Yakutiyespor Kulübü Başkanı Ferhat Mergan, BB Erzurumspor’un Erzurum futbolu için şans, gençlerin geleceği açısından umut kapısı olduğunu belirtti. BB Erzurumspor yöneticisi Zeki Arıcıoğlu ise Yakutiye’nin gösterdiği duyarlılık, verdiği destek için teşekkür etti.

Yakutiye Spor Kulübü futbol takımı 13 üst düzey yeteneğe sahip, başarılı futbolcusunu BB Erzurumspor’a verdi. U 14 yaş grubu, Ahmet Binici, Alperen Harmandar, Emirhan Karakaş, U15 yaş grubu: Muhsin Akbaş, Yakup Ün, Ebubekir Kökyayla, U 16 yaş Lütfü Çınar, U 17 yaş Ahmet Eren Aksakal, Fatih Esenboğa, Ahmet Eren Özcan, Okan Andiç, Berat Ulaşcan, Tarık Demir lisanslarıyla birlikte BB Erzurumspora verildiler. 13 genç futbolcu BB Erzurumspor’un başarısı ve kendi gelecekleri için Erzurumspor’un alt yapısında oynayacaklar.

13 futbolcunun BB Erzurumspor’a verilmesi nedeniyle futbolcu ve onları yetiştiren antrenörlerinin de katıldığı tören düzenlendi. Törene Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye Spor Kulübü Başkanı Ferhat Mergan, Başkan Yardımcısı Suat Hayri Güneş, Yakutiye Futbol takımının antrenörleri Kurtulay Öksüz, Yasin Yıldırım, Sadrettin Deniz, Emrah Gacır, BB Erzurumspor’dan yönetici Zeki Arıcıoğlu ve futbolcuların aileleri katıldı.

Ali Korkut, BB Erzurumspor’un Erzurum gençliği için fırsat kapısı olduğunu işaret etti. Futbol alt yapısına 10 yıldır ciddi yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Korkut, "Yakutiye, adeta futbol fabirkası gibi. Gençlerin güzel geleceği için belediye olarak her imkanı sağlıyoruz. Şimdi 13 futbolcumuz Erzurumspor’a gidiyor. İnşallah onlar için güzel bir geleceğin kapıları açılır" ifadelerini kullandı.

Yakutiyespor Kulübü Başkanı Ferhat Mergan, bütün çabalarının Erzurum gençliğinin önünü açmak olduğunu söyledi. Mergan, "Başkanımızın da desteğiyle futbolda iyi bir duruma geldik. En iyi alt yapıya sahip olduğumuzu söylemeliyim. Büyük takımlara sürekli alt yapımızdan yetenekli çocuklarımızı gönderiyoruz. Geleceğin kapılarını onlara açma çabasındayız. Erzurumspor’da çocuklarımızın kendilerini gösterebilmeleri açısından önemli bir vitrin olacaktır. İnşallah herkes için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Zeki Arıcıoğlu, Yakutiye’nin katkı ve desteği için teşekkür etti.