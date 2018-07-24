ERZURUM:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:12

Yapılandırmada son tarih; 31 Temmuz

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ve Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun”la ilgili bilgilendirme toplantısı,...

Yapılandırmada son tarih; 31 Temmuz
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Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ve Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun”la ilgili bilgilendirme toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı.

ETSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı Orhan Akgüloğlu, ETSO üyeleri, SGK ve Vergi Dairesi Başkanlığı personeli ile muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

Toplantının açılışında, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan ile SMMO Başkanı Orhan Akgüloğlu birer konuşma yaptı. Yapılandırmanın borçlu mükellefler için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden konuşmacılar, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu belirterek, mükelleflerin yoğunluk yaşanacağını göz önüne alıp, başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundular.

Toplantıda daha sonra, Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürü Bahadır Bağ ile SGK Nenehatun Merkez Müdür Yardımcısı Haris Yıldırım, 7143 Sayılı Kanun kapsamına giren borçların yapılandırmasıyla ilgili teknik bilgileri içeren birer sunum yaptı. ETSO’daki toplantı, soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
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