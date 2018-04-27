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27 Nisan 2018 Cuma 11:39

Yaz ayında güneş lekelerine dikkat

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, yaz ayında güneş lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Eğitmeni Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Güneş ciltte lekelenmeye, bazı yerlerin daha koyu, bazı...

Yaz ayında güneş lekelerine dikkat
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Uzman Estetisyen Neslim Güngen, yaz ayında güneş lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Eğitmeni Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Güneş ciltte lekelenmeye, bazı yerlerin daha koyu, bazı yerlerin daha açık görünmesine yol açar. Ayrıca, küçük kan damarları da güneşten etkilenir ve cilt kızarık görünür. Daha küçük kahverengi veya gri lekelerde güneşe maruz kalan cilt bölgelerinde görülebilir. Bunlara " yaşlılık lekeleri " dense de aslında bunlarda güneş ışığıyla oluşmuş lekelerdir” dedi.

Lekenin kişinin cilt kalitesini azalttığı, güzelliğine gölge düşürdüğü ve dış görünüm estetiğine olumsuz etkilerinden dolayı tedavilerinde her geçen gün yeniliklerin denendiği bir konu olduğunu ifade eden Güngen, “Leke, normalde cilt rengini veren melanin isimli pigmentin vücudun belirli bölgelerinde cilt altında düzensiz kümelenmesi ile meydana gelir. Lekeyi tedavi etmek için cildi soymamız gerekir, derideki melanin pigmentini parçalamamız, oluşmamasını sağlamamız ve deriye rengi veren pigmentin rengini açmamız gerekir. Merkezimizde uygulanan tek seanslık tedavi yöntemimizle, başka herhangi bir işleme gerek kalmadan, hayat kaliteniz bozulmadan, sosyal yaşantınız etkilenmeden, çok kısa süre içerisinde sonuca ulaşacaksınız” şeklinde konuştu.
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