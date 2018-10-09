ERZURUM:
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09 Ekim 2018 Salı 16:44

Yerli etiket tiyatro oyunuyla tanıtıldı

Erzurum’da yerli ürünlerin etiketlerinde yer alan "yerli üretim" logosunun öğrencilere anlatılması, yerli ve milli üretim farkındalığının oluşturulması amacıyla hazırlanan "Bakkal Amca" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Türkiye Perakendeciler...

Yerli etiket tiyatro oyunuyla tanıtıldı
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Erzurum’da yerli ürünlerin etiketlerinde yer alan "yerli üretim" logosunun öğrencilere anlatılması, yerli ve milli üretim farkındalığının oluşturulması amacıyla hazırlanan "Bakkal Amca" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği ile Erzurum Seyr-i Alem Sahnesi işbirliğince düzenlenen etkinlikte yerli üretimin önemi sanatsal bir dille anlatıldı.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği ve Ticaret Bakanlığının yürürlüğe koyduğu "Yerli üretim" logosunun ön planda tutulduğu "Bakkal Amca" adlı tiyatro eseri, ilk olarak Yakutiye ilçesindeki Sabancı İlkokulu’nda sahnelendi. Eser, dört kişilik oyuncu kadrosuyla 2018-2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde Erzurum’un yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi’nin farklı illerindeki okullarda da sahnelenecek.

Müşterilere hem fiyat hem kalite bakımından güzel hizmet vermek istediklerini söyleyen Başkan Ömer Düzgün, "Pazar ortamında çok keskin bir rekabet var. Sürdürülebilir ticaretin sağlanması için rekabet şartları altında müşteriye hem fiyat hem de kalite anlamında güzel hizmet vermek zorundayız. Son zamanlarda yaşanan fiyat artışının sebebi olarak perakendeciler ve market işletmecileri gösteriliyor ama bunun asıl sebebi bizler değiliz." dedi.

Etkinlikte yerli ve milli sermayenin önemini öğrencilere anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Oyunun Yönetmeni Yakup Çağlayan, "Tiyatro oyununu tüm Doğu Anadolu Bölgesi’nde sahneleyeceğiz. Marketlerdeki ürünlerin etiketlerinde yerli üretim logosu var, bu logoyu tiyatro oyunumuza konu aldık. Öğrencilere yerli üretimi anlattık. Asıl hedefimiz çocuklar ve bunu tiyatro ile vermek çok daha keyifli oluyor. Okullarda ders olarak verilebilir ama tiyatronun yerini tutmaz." şeklinde konuştu.
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