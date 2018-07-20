Yeşil alan rekoru Palandöken’in

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, görevdeki 10’uncu yılını 85 park açılışıyla geride bırakmaya hazırlanıyor. İlçe genelinde bugüne kadar yapılan ve toplam büyüklüğü 250 bin metrekareyi bulan 85 adet parkın açılışı...

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, görevdeki 10’uncu yılını 85 park açılışıyla geride bırakmaya hazırlanıyor. İlçe genelinde bugüne kadar yapılan ve toplam büyüklüğü 250 bin metrekareyi bulan 85 adet parkın açılışı yarın Kayakyolu’ndaki Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 10 yıl içerisinde Palandöken’i Erzurum’un akciğerleri haline getirdiklerini söyledi.

Bulutlar, “İlçemizde ihdas ettiğimiz parkların toplam büyüklüğü 250 bin metrekareye ulaştı” dedi.

Kendisinin göreve geldiği 2009 yılında ilçedeki yeşil alan miktarının 123 bin metrekare olduğunu hatırlatan Başkan Bulutlar, “Görevi devraldıktan biz ilçemizde 250 bin metrekare alanı daha yeşil alana dönüştürdük. Yani devraldığımız yeşil alan miktarının sadece iki katı bizim dönemimizde yapıldı” diye konuştu.

İlçenin muhtelif noktalarında oluşturulan ve çeşitli evsaflara sahip tam 85 parkı hizmete soktuklarını kaydeden Bulutlar, “İlçe sakinlerimiz bu parklar sayesinde çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirebiliyorlar. Parklarımızda çocuk oyun grupları, kamelyalar, mesire alanları, fitness aletleri, mini voleybol, basketbol ve futbol sahalarıyla donatıldı. Kısacası bu parklarda insanımızın her türlü ihtiyacını düşündük. Parklarımız yetişkinlere de hitap ediyor, çocuklara da. Dileyen herkes, günün her saatinde bu parklardan gönül rahatlığıyla istifade edebiliyor” şeklinde konuştu.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, söz konusu parkların toplu açılışını 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bulutlar, “Yunus Emre Mahallesi’ne bağlı Kayakyolu semtimizdeki Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer Parkı’nın açılışını yaparken, diğer 85 parkımızın da toplu açılışını yapmış olacağız. İlçe halkımız başta olmak üzere kadirşinas Erzurumlu hemşehrilerimizi saat 11.00’de yapacağımız açılışımızda aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.