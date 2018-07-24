Yılmaz’ın anne acısı

Erzurum Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz’ın annesi Naile Yılmaz, hayatını kaybetti. Naile Yılmaz’ın cenazesi Küçükgeçit Mahallesi’nde toprağa verildi.Erzurum Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü...

Erzurum Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz’ın annesi Naile Yılmaz, hayatını kaybetti. Naile Yılmaz’ın cenazesi Küçükgeçit Mahallesi’nde toprağa verildi.

Erzurum Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz’ın annesi Naile Yılmaz(90) hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi, Aşkale ilçesine bağlı Küçükgecit Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze namazına Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve Yakutiye Milli Eğitim İlçe Müdür Yardımcısı Bahri Tanas, Küçükgecit sakinleri, Naile Yılmaz’ın yakınları ile GHSİM çalışanları katıldı.

Dualarla son yolculuğuna uğranan Naile Yılmaz’ın cenazesinde bir hayli üzgün ve bitkin olan Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz’ın cenaze namazına katılanlar teskin etti. Yılmaz ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.