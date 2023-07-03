Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan Eskişehir Vadisi yeşil örtüsü doğal su kaynakları ile görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.

Malatya’nın önemli turizm alanlarından biri olan Arapgir ilçesindeki Eskişehir Vadisi, yeşil örtüsü, temiz havası ve doğal su kaynakları ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 19. Yüzyıl sonlarına kadar yoğun bir yerleşim alanı olan vadi kendine özgü yüksek oksijen oranı ve endemik bitki türleri ile de öne çıkarken, kentin iki önemli coğrafi işaretli ürünü olan Köhnü üzümü ve mor reyhanında merkezi olarak biliniyor. İlçede 19. Yüzyıl ortalarında bulunan bir çok su değirmenlerinden birinin de bulunduğu vadi doğa ve trekking severler için görülmeye değer rotalarda sunarken, yer yer alabalık tesislerine de rastlanıyor. Kent dışında bölgeye ziyarete gelen 72 yaşındaki Bedir Çiftçi bölgede daha önce bir değirmenin bulunduğunu belirterek değirmenin yerinin şimdilerde mesire alanına dönüştürüldüğünü söyledi.

Çok sayıda yerli yabancı turistlerin bölgeyi ziyarete geldiğini kaydeden Çiftçi, ”Çevre illerden gelenler oluyor. Karşı dağlarda yaban keçileri de var gelenler keçileri seyrediyor. Bölgedeki suların hepsi kaynak suyu içme suyu olarak da kullanılıyor. Havasıyla suyuyla çok güzel bir yer” diye konuştu.