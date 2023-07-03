Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Eskişehir Vadisi yeşil örtüsü doğal su kaynakları ile görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.

Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan Eskişehir Vadisi yeşil örtüsü doğal su kaynakları ile görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.

Malatya’nın önemli turizm alanlarından biri olan Arapgir ilçesindeki Eskişehir Vadisi, yeşil örtüsü, temiz havası ve doğal su kaynakları ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 19. Yüzyıl sonlarına kadar yoğun bir yerleşim alanı olan vadi kendine özgü yüksek oksijen oranı ve endemik bitki türleri ile de öne çıkarken, kentin iki önemli coğrafi işaretli ürünü olan Köhnü üzümü ve mor reyhanında merkezi olarak biliniyor. İlçede 19. Yüzyıl ortalarında bulunan bir çok su değirmenlerinden birinin de bulunduğu vadi doğa ve trekking severler için görülmeye değer rotalarda sunarken, yer yer alabalık tesislerine de rastlanıyor. Kent dışında bölgeye ziyarete gelen 72 yaşındaki Bedir Çiftçi bölgede daha önce bir değirmenin bulunduğunu belirterek değirmenin yerinin şimdilerde mesire alanına dönüştürüldüğünü söyledi.

Çok sayıda yerli yabancı turistlerin bölgeyi ziyarete geldiğini kaydeden Çiftçi, ”Çevre illerden gelenler oluyor. Karşı dağlarda yaban keçileri de var gelenler keçileri seyrediyor. Bölgedeki suların hepsi kaynak suyu içme suyu olarak da kullanılıyor. Havasıyla suyuyla çok güzel bir yer” diye konuştu.

Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
Eskişehir vadisi görenleri hayran bıraktırıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da iki ayrı kaza : 4 yaralı
Malatya'da iki ayrı kaza : 4 yaralı
İnönü Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni
İnönü Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni
Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
MÜSİAD Malatya Şubesinden bayramlaşma programı
MÜSİAD Malatya Şubesinden bayramlaşma programı
Başkan Gürkan'ın makam aracı TOGG gelin arabası oldu
Başkan Gürkan'ın makam aracı TOGG gelin arabası oldu
Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı
Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı