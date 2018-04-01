1. Eskişehir Romatoloji Günleri ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği "1. Eskişehir Romatoloji Günleri" ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda başladı.

Kongre’nin açılışında konuşan Kongre Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Korkmaz, kongreyi düzenlemelerinin ilk amacının pratik klinik uygulamalar sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözümler getirerek mezuniyet sonrası eğitime katkı sağlamak olduğunu, diğer amacın ise Romatoloji Bilim Dalı’nın kuruluşunun 20. yılını böyle bir etkinlikle taçlandırmak olduğunu belirtti.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın ise romatoloji camiasının üyelerini Eskişehir’de ve ESOGÜ’de konuk etmekten büyük bir onur ve gurur duyduklarını aktardı. Toplantının düzenlenmesine emeği geçen Romatoloji Bilim Dalı başta olmak üzere herkese teşekkür eden Prof. Dr. Aysen Akalın, etkinlikteki konu başlıklarının genellikle klinik pratikte sıklıkla rastlanan sorunlara parmak basacak şekilde düzenlendiğini ve Romatoloji Bilim Dalı dışında pek çok uzmanlık alanını da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Açılış konuşmaları sonrasında gerçekleşen müzik dinletisinin ardından, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yazıcı’nın Fikrimize Aşık Olmak ve Sonuçları konulu sunumu ile kongre bilimsel oturumlarına geçildi.

Diğer yandan kongre 29 Nisan günü sona erecek.