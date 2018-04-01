ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 15:58

1. Eskişehir Romatoloji Günleri ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği "1. Eskişehir Romatoloji Günleri" ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda başladı.Kongre’nin açılışında konuşan Kongre Başkanı ve...

1. Eskişehir Romatoloji Günleri ESOGÜ'de başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği "1. Eskişehir Romatoloji Günleri" ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda başladı.

Kongre’nin açılışında konuşan Kongre Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Korkmaz, kongreyi düzenlemelerinin ilk amacının pratik klinik uygulamalar sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözümler getirerek mezuniyet sonrası eğitime katkı sağlamak olduğunu, diğer amacın ise Romatoloji Bilim Dalı’nın kuruluşunun 20. yılını böyle bir etkinlikle taçlandırmak olduğunu belirtti.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın ise romatoloji camiasının üyelerini Eskişehir’de ve ESOGÜ’de konuk etmekten büyük bir onur ve gurur duyduklarını aktardı. Toplantının düzenlenmesine emeği geçen Romatoloji Bilim Dalı başta olmak üzere herkese teşekkür eden Prof. Dr. Aysen Akalın, etkinlikteki konu başlıklarının genellikle klinik pratikte sıklıkla rastlanan sorunlara parmak basacak şekilde düzenlendiğini ve Romatoloji Bilim Dalı dışında pek çok uzmanlık alanını da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Açılış konuşmaları sonrasında gerçekleşen müzik dinletisinin ardından, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yazıcı’nın Fikrimize Aşık Olmak ve Sonuçları konulu sunumu ile kongre bilimsel oturumlarına geçildi.

Diğer yandan kongre 29 Nisan günü sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku