10 evi soyan kadın yakalandı

Eskişehir’de birçok evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kentte meydana gelen 10 evden hırsızlık olaylarını Y. U.’nun gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheli kadını Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şahsın evinde yapılan aramada ise çalıntı oldukları belirlenen ziynet eşyaları ve ruhsatsız tabanca polis ekiplerince ele geçirildi.