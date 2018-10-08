ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:08

10 evi soyan kadın yakalandı

Eskişehir’de birçok evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

10 evi soyan kadın yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eskişehir’de birçok evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kentte meydana gelen 10 evden hırsızlık olaylarını Y. U.’nun gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheli kadını Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şahsın evinde yapılan aramada ise çalıntı oldukları belirlenen ziynet eşyaları ve ruhsatsız tabanca polis ekiplerince ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku