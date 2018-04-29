ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 15:44

100 yıllık eşyaları el arabasında satıyor

Eskişehir ‘de, geçmişten kalan birçok değerli eşyaya sahip olan antikacı İsmail Sarıkaya, tam bir asırlık tarihi malzemelerini el arabasında satıyor.Yaklaşık 17 yıldır bu iş ile ilgilenen İsmail Sarıkaya, köy köy gezerek topladığı...

100 yıllık eşyaları el arabasında satıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir ‘de, geçmişten kalan birçok değerli eşyaya sahip olan antikacı İsmail Sarıkaya, tam bir asırlık tarihi malzemelerini el arabasında satıyor.

Yaklaşık 17 yıldır bu iş ile ilgilenen İsmail Sarıkaya, köy köy gezerek topladığı antikaları el arabasında gezerek satışa sunuyor. Sarıkaya; dikiş makinesi, gaz ocağı, fotoğraf makineleri, radyolar ve eski paralar gibi farklı birçok antika eşyayı elinde bulunduruyor. İnsanların bu tür eşyalara olan ilgisinden mutlu olduğunu dile getiren Sarıkaya, “Antika eşyaları köyleri gezerek buluyorum. Ortalama gezdiğim köy sayısı 100’ü geçmiştir. 1 asırlık eski bir dikiş makinem var. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz bu makineler ile gömlek gibi şeyler dikmişler. Değerli bir makine. Bir asırlık olmasına rağmen çalışıyor. Fiyatı 1.5 milyar civarında. İpini tak, kumaşı koy ardından çevir ve istediğini dik. Ayrıca tezgahımda şu an ortalama 100 yıllık bir gaz ocağı da var. Çok eski olmasına rağmen halen yanar vaziyette. Biz çocukken annelerimiz yemekleri gaz ocaklarında pişirirdi. Fiyatı da yaşı gibi 100 lira. Ucuza veriyorum. Çok az kar ederek ekmeğimi kazanıyorum. Fotoğraf makinelerim var eski onlarda. Kara makinelerden yani siyah-beyaz. Gaz lambaları da çok eskidir. Ben ilkokula giderken elektrik yoktu. Bu lambalar ile ders çalışırdık. Annem yakardı sonra önüme de tahta bir sehpa koyardı ve o ışıkla ders yapardık. Eski radyolar da aşağı yukarı 60 yıllıklar. Halen çalışıyorlar. Eski paralar da var” dedi.

Son olarak vatandaşların alışverişten kaçındıklarını aktaran Sarıkaya, "Odunpazarı turistik bir bölge. Gelenler gelip bakıyorlar ama millette para yok. Bu sıralar biraz durgun. İlgi var ama para olmadığı için kimse alışveriş yapmıyor" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku