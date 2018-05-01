ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:00

1’inci Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim Sempozyumu ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği “1’inci Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim Sempozyumu” ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşti.İki gün sürecek sempozyumun...

1'inci Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim Sempozyumu ESOGÜ'de başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği “1’inci Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim Sempozyumu” ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Toplantı Eş Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken, hastanede yaşanan iletişim temelli sorunlardan kaynaklanan şikayetlerin olduğunu belirterek, hastane çatısı altında yaşanan iletişim sorunlarının çözülmesi için işin doğrusunun öğrenilmesi gerektiğini, bu nedenle böyle bir sempozyum düzenlediklerini ifade etti. Sempozyumdaki başlıkların katılan herkes için çok yararlı olacağına inandığını belirten Prof. Dr. Birgül Yelken, tüm konuşmacılara teşekkür etti.

Açılışın ardından sempozyum Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu’nun “İletişimde İlk Basamak: Anlamak ve Anlatabilmek”, ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi’nin “Hekim ne söyler, hasta ne anlar” ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Niyazi Özüdoğru’nun “Hasta Bilgilendirme: Mevzuat ve Deneyim” başlıklı sunumları ile devam etti. Sempozyumun ilk günü serbest bildiriler ile sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku