1’inci Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim Sempozyumu ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği “1’inci Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim Sempozyumu” ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Toplantı Eş Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken, hastanede yaşanan iletişim temelli sorunlardan kaynaklanan şikayetlerin olduğunu belirterek, hastane çatısı altında yaşanan iletişim sorunlarının çözülmesi için işin doğrusunun öğrenilmesi gerektiğini, bu nedenle böyle bir sempozyum düzenlediklerini ifade etti. Sempozyumdaki başlıkların katılan herkes için çok yararlı olacağına inandığını belirten Prof. Dr. Birgül Yelken, tüm konuşmacılara teşekkür etti.

Açılışın ardından sempozyum Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu’nun “İletişimde İlk Basamak: Anlamak ve Anlatabilmek”, ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi’nin “Hekim ne söyler, hasta ne anlar” ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Niyazi Özüdoğru’nun “Hasta Bilgilendirme: Mevzuat ve Deneyim” başlıklı sunumları ile devam etti. Sempozyumun ilk günü serbest bildiriler ile sona erdi.