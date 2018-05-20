20 öğrenci devrilen minibüsten yara almadan kurtuldu

Eskişehir’de devrilen servis minibüsünün içerisinde bulunan 20 öğrenci, kazayı yara almadan atlattı.Kaza, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşandı. Kayakent Mahallesi İlkokulundan Topal Yaylası’na hareket eden ve taşımalı öğrencileri...

Eskişehir’de devrilen servis minibüsünün içerisinde bulunan 20 öğrenci, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşandı. Kayakent Mahallesi İlkokulundan Topal Yaylası’na hareket eden ve taşımalı öğrencileri götüren servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. 26 SD 403 plakalı minibüsün içerisinde bulunan 20 öğrencinin burunları bile kanamazken, şoför Osman Ersoy kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, hasar oluşan servis minibüsü mahalle halkının getirdiği traktörlerle olay yerinden kaldırıldı.