8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 38 şairin katılımı ile gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile şiirin nabzı Eskişehir’de atacak.Tepebaşı Belediyesi, buluşma kapsamında 3-6 Mayıs tarihleri...

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 38 şairin katılımı ile gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile şiirin nabzı Eskişehir’de atacak.

Tepebaşı Belediyesi, buluşma kapsamında 3-6 Mayıs tarihleri arasında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin başlayacağı 3 Mayıs günü ilk olarak saat 17.30’da Adalar’da festival yürüyüşü gerçekleştirilecek. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde son bulacak yürüyüşün ardından saat 18.00’de buluşmanın onur konuğu Metin Cengiz’in imza töreni yapılacak. Daha sonra saat 19.00’da yine Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde açılış törenine geçilerek festival direktörü Haydar Ergülen, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Mustafa Köz, onur konuğu Metin Cengiz ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç birer konuşma yaparak katılımcılara hitap edecek. 8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın ilk günü, yurt dışından gelen konukların şiir okumaları ve devamında gerçekleştirilecek Dina Ensemble konseri ile sona erecek.