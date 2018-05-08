ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:00

8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 38 şairin katılımı ile gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile şiirin nabzı Eskişehir’de atacak.Tepebaşı Belediyesi, buluşma kapsamında 3-6 Mayıs tarihleri...

8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 38 şairin katılımı ile gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile şiirin nabzı Eskişehir’de atacak.

Tepebaşı Belediyesi, buluşma kapsamında 3-6 Mayıs tarihleri arasında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin başlayacağı 3 Mayıs günü ilk olarak saat 17.30’da Adalar’da festival yürüyüşü gerçekleştirilecek. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde son bulacak yürüyüşün ardından saat 18.00’de buluşmanın onur konuğu Metin Cengiz’in imza töreni yapılacak. Daha sonra saat 19.00’da yine Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde açılış törenine geçilerek festival direktörü Haydar Ergülen, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Mustafa Köz, onur konuğu Metin Cengiz ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç birer konuşma yaparak katılımcılara hitap edecek. 8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın ilk günü, yurt dışından gelen konukların şiir okumaları ve devamında gerçekleştirilecek Dina Ensemble konseri ile sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku