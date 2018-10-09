Açıköğretim Seminerleri yeni döneme ’Pedogoji 4.0’la merhaba dedi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde 2015 yılında başlatılan ve dördüncü yılına girmek üzere olan Açık Bilim Seminerleri, 2018-2019 Öğrenim Yılına Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak’ın...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde 2015 yılında başlatılan ve dördüncü yılına girmek üzere olan Açık Bilim Seminerleri, 2018-2019 Öğrenim Yılına Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak’ın Pedagoji 4.0 konulu semineriyle başladı.

Lisansüstü öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından büyük ilgi gören seminerde, Endüstri 4.0’ın eğitim alanındaki yansıması olarak kabul edilen Pedagoji 4.0 sayesinde eğitim sisteminde yaşanan dönüşümden bahsedildi. Açık Bilim Seminerleri kapsamında uzaktan eğitimde öğrenme kuramları, yeni teknolojik kavramlar, vizyon değişikliği, motivasyon tasarımı ve stratejileri, makine öğrenmesi, genişletilmiş gerçeklik ve akreditasyon gibi uzaktan eğitimin güncel konularına yer veriliyor. Bunun yanı sıra proje hazırlarken dikkat edilecek noktalar, uluslararası destek programlarının tanıtımı, pozitivizmin sosyal bilimlerdeki yansımaları, 21. yüzyılda eğitim, araştırma ve tasarım, akademik girişimcilik, nitel araştırmaların özellikleri gibi farklı konular da katılımcılarla paylaşılıyor. Açık Bilim Seminerleri 2018-2019 öğrenim yılında da etkinliklerine tüm hızıyla devam ederken seminer takvimine ve geçmiş seminerlerin videolarına http://www.acikbilim.anadolu.edu.tr/seminerler adresinden erişilebileceği bildirildi.