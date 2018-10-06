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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:26

Açıköğretim’de yüz yüze dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze dersler, 13 Ekim’de başlıyor.

Açıköğretim'de yüz yüze dersler başlıyor
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Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze dersler, 13 Ekim’de başlıyor.

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüz yüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamasının yanı sıra öğrenciler, üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilecek.

Alanya, Bandırma ve İskenderun gibi ilçeler dahil olmak üzere 81 il ile 87 merkezde gerçekleştirilecek yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek.
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