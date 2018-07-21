Adalar’da yüzlerce vatandaş sokak sinemasında buluştu

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen Sokak Sineması etkinliği Adalar’da yüzlerce Eskişehirliyi bir araya getirdi.Aile Arası’nda filminin izlendiği etkinlikte gazoz ve mısır ise Odunpazarı...

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen Sokak Sineması etkinliği Adalar’da yüzlerce Eskişehirliyi bir araya getirdi.

Aile Arası’nda filminin izlendiği etkinlikte gazoz ve mısır ise Odunpazarı Belediyesi’nin ikramıydı. Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Sokak Sineması Etkinliği; Hamamyolu, 75. Yıl Mahallesi, Odunpazarı Meydanı, Gündoğdu ve Emek Mahallesi’nin ardından Adalar’da devam etti. Yüzlerce Eskişehirlinin katıldığı Sokak Sineması etkinliği renkli görüntülere de sahne oldu.

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı, başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın oynadığı sinemada izlenme rekorları kıran Aile Arasında filmini izleyen vatandaşlar, keyifli bir akşam geçirdi. Mısır ve Gazoz ikramlarının olduğu sinema gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.