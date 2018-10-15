AFAD-SEN Başkanı Çelik’ten Eskişehir ziyareti

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki heyet Eskişehir’e gelerek AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Birçok ilde ziyaret gerçekleştirerek burada yaşanan sorunları sıkıntıları dinleyip çözüm yolları arayan AFAD-SEN Başkanı Ayhan Çelik, AFAD Genel Başkan Yardımcısı Murat Aldağ ve Akşit Dayı’dan oluşan heyet ile Eskişehir AFAD İl Müdürlüğünü ve çalışanlarını ziyaret etti. Burada AFAD İl Müdürü Recep Bayar ile bir süre sohbet eden heyet, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

“AFAD tazminatının olmasıyla ilgili yıllardan beri bir uğraşıyoruz”

AFAD-SEN Başkanı Ayhan Çelik, İHA mikrofonlarına yaptığı açıklamalarda AFAD tazminatının olması için ellerinden geleni yapacaklarına söyleyen Başkan Çelik, “Daha önce AFAD Çalışanları Sendikası olarak Karadeniz’de birçok ilimize ziyaret gerçekleştirdik. Bu haftada ilk ziyaretimize Eskişehir’den başladık. Daha sonra yakın çevre illeri gezerek ziyaretlerimize devam edeceğiz. AFAD Çalışanları Sendikası olarak 2014 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dolayısıyla yeni yönetimimizi bir ay önce oluşturduk . Yönetimimiz ile beraber geziyoruz. Temel amacımız AFAD çalışanlarının sorunları ile ilgili, çözülmesi gereken sorunlar ile ilgili illerimizi ziyaret ederek istişarede bulunmak. Bu istişarelerle beraber bir rapor hazırlayıp İçişleri bakanlığı ve AFAD başkanına sunmak gibi bir çalışmamız var. Yıllardan beri AFAD çalışanlarını ile kamu kurumları ile kıyaslama yapıldığı zaman bir AFAD tazminatının olmasıyla ilgili yıllardan beri bir vurgumuz var. Bunun çıkarılması için gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gerekse Cumhurbaşkanımız nezrinde bir girişimlerimiz bir farkındalık oluşturması açısından gayretimiz olacak. Yıllardan beri açılmayan AFAD teşkilatının bir görevi de yükselme, unvan değişikliğinin açılması ile ilgili yönetmeliğin güncel olması için bir gayretimiz olacak. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz yok. Ayrıca enformasyon memurlarının teknik hizmetlere alınması ile ilgili gayretlerimiz de el birliği ile devam edecek. AFAD çalışanlarından aldığımız güç ile güzel bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüp hem ekonomik anlamada hem de özlük bakımından teşkilata kazanım elde edilmesiyle ilgili çalışacağız” ifadelerini kullandı.