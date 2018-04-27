AK Parti İl Başkanı Ünlü’den istifasının ardından açıklamalar

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Mustafa Dündar Ünlü, 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimleri nedeniyle görevinden istifasının ardından açıklamalarda bulundu.

Parti binasında basın mensuplarının karşısına çıkan Dündar Ünlü, görevini bıraktığını açıkladı. 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimleri için aday adayı olacağından başkanlık görevinden istifa ettiğini belirten Ünlü, şöyle devam etti:

“Bugünkü basın toplantısının nedeni 24 Haziran 2014 tarihinde atanmış olduğum il başkanlığı görevimi 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekili genel seçimleri nedeniyle milletvekili aday adayı olmak için görevimden ayrıldım. 4 yıl boyunca Eskişehir’de il başkanlığı yaptım. Önemli süreçlerden geçtik. Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran genel seçimler, 1 Kasım genel seçimler ve 16 Nisan referandumuyla birlikte önemli süreçleri geçirdik. Önemli hedefimiz, 24 Haziran 2018 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Buradan itibaren de, 2019 yılında yerel seçimlere hazırlıktır. Bütün hedefimiz bütün çalışmalarımız, yaptığımız bütün gayretlerde bu çalışmalar için yürütülmektedir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aday adaylığı başvurumu da bugün gerçekleştirip yolumuza devam edeceğiz. İl Başkanlığı görevimi bıraktım. Yerime il yönetim kurulu üyemiz, teşkilat başkanımız Murat Özcan vekaleten görevi devam ettirecektir. Kendisine başarılar diliyorum. Ayrıca yönetimime, teşkilatıma da başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”

Ünlü, yaptığı açıklamanın ardından çiçek takdimi sonrası teşkilat üyeleri ile vedalaştı.