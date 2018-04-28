Anadolu Üniversitesi kapılarını '6'ncı Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'na açtı

Anadolu Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Kulübü’nün düzenlediği “6’ncı Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu”, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da başladı. Sempozyuma, eczacılık sektöründen de pek çok temsilci...

Anadolu Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Kulübü’nün düzenlediği “6’ncı Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu”, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da başladı. Sempozyuma, eczacılık sektöründen de pek çok temsilci katıldı.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk ve 9. Bölge Eskişehir- Bilecik Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yücel Yenilmez’in de konuşmalarıyla katkıda bulunduğu sempozyumun açılışında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, “Sizleri, Türkiye’nin güzide bir Eczacılık Fakültesine sahip olan Anadolu Üniversitesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyorum. Eczacılık mesleğinde özellikle genç arkadaşlarımıza kariyer planlarında ışık tutacak, öğrencilerimize mesleğin ayrıntılarını öğretecek bu tür toplantıların gerçekleştirilmesini önemsiyorum” dedi.

"Eczacılar, halkın en kolay ulaşabildiği sağlık profesyonelidir"

Eczacıların, halkın en kolay ulaşabildiği sağlık profesyoneli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaplancıklı, konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Eczacı olarak ben çok şanslı bir kariyer geçirdim. Askere gittiğimde bana kurada Milli Savunma Bakanlığı Ordu İlaç Fabrikası Komutanlığı çıktı. Askerlikte, 16 ayım bir fabrikada servis şefi ve ilaç ruhsatı hazırlama komisyon üyesi olarak geçti. Burada mesleğin bambaşka bir boyutunu tanıdım. Son iki yıldır da Sağlık Bakanlığı Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda komisyon görevim var. Bu sempozyumun, eczacılık alanına ve özellikle mezun olacak öğrencilerimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Üç gün boyunca devam edecek sempozyum kapsamında eczacılık sektörünün önemli isimleri, öğrenciler ile deneyimlerini paylaşacak.