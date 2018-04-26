Anadolu Üniversitesi’nde müzik severler müziğe doydu

Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müzik Topluluğu’nun hazırladığı ’Öyle Bir Geçer Zaman’ konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.

Açılış konuşmasını yapan Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşcı tüm arkadaşlarını kutladığını belirterek, "Kendiliğinden örgütlenen ve içlerinden geldiği gibi hazırlık yapan topluluğumuz yaklaşık 2 aydır çalışıyorlar. Çok kıymetli sanatçıların müzik dünyamıza kazandırdıkları eserleri karma bir şekilde yorumladılar. Hayatında müziği önemli bir konumda tutan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör Erdal Uludağ’ın da aralarında olduğu müzisyenler, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa (Barış Manço), Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor (Selami Şahin), Affet (Müslüm Gürses), Bir Bilebilsen (Burhan Bayer), Başımda Altın Tacım, Nolur Gelin (Neşet Ertaş), Payton Geldi (Bilecik), Bir Dalda İki Elma (Ankara), Sevda (Sezen Aksu), Nihavent Saz Semaisi, Aşk Bu Değil (Avni Anıl), Kaderimin Oyunu (Orhan Gencebay), Geç Bunları (Levent Yüksel) eserlerini seslendirdiler.