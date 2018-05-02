ESKİŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:00

Anaokulu öğrencilerinden Başkan Kadir Bozkurt’a ziyaret

Eskişehir İnönü Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret ettiler.Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un belediye bahçesinde karşıladığı anaokulu öğrencileri, kendi elleri ile kâğıt...

Anaokulu öğrencilerinden Başkan Kadir Bozkurt'a ziyaret
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Eskişehir İnönü Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un belediye bahçesinde karşıladığı anaokulu öğrencileri, kendi elleri ile kâğıt yuvarlama tekniği kullanarak yaptıkları Türk bayrağı motifli tabloyu Başkan Bozkurt’a hediye ettiler. Belediye binası gezisinden sonra başkanlık makamına çıkan minik öğrenciler burada Başkan Bozkurt’tan Trafik Eğitim Pisti ekipmanları talep ettiklerini dile getirdiler. Başkan Bozkurt da minik öğrencilerin eğitimleri için talep ettikleri ekipmanları en kısa sürede temin edeceklerini belirtti. Minik öğrencilerin Başkan Bozkurt’a gerçekleştirdikleri ziyaret çeşitli ikramlar ve sohbet ortamında devam etti.

İnönü Anaokulu öğlencilerinin gerçekleştirdikleri ziyarete; İnönü Anaokulu Müdürü Kamile Güner, okul öğretmenleri Nelda Derdiyok, Zeynep Çınar, Taner Görmez, Dilek Özdoğan ve Okul Aile Birliği Başkanı Filiz Kırıkçı katıldı.
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