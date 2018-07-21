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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:37

AÖF’de 3 ders sınavları yapıldı

Anadolu Üniversitesin Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, başarılı olamadıkları derslerden 3 ders sınavına girdi.Lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarıyla...

AÖF'de 3 ders sınavları yapıldı
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Anadolu Üniversitesin Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, başarılı olamadıkları derslerden 3 ders sınavına girdi.

Lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarıyla vermesi durumunda mezun olmaya hak kazanacak.

Bugün saat 15.00’da başlayan sınavda öğrenciler ter dökerken yakınları da okul bahçelerinde sınav heyecanını paylaştı. Diğer oturumlardan yoğun geçen sınav okul sıralarını doldurdu. Güvenlik aramalarının ardından salonlarına geçen öğrenciler sorunsuz bir şekilde sınavı tamamladı.
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