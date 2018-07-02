Araç sayısı her geçen gün artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen aya göre bin 167 artarak 281 bin 592 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen aya göre bin 167 artarak 281 bin 592 adete ulaştı.

TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, bir önceki aya göre bin 167 artarak 281 bin 592 adete ulaştı. Bu sayının 166 bin 177’sini otomobiller oluştururken, 44 bin 776 tanesini kamyonet ve 29 bin 853 tanesini motosiklet oluşturdu. Açıklanan diğer verilere göre trafiğe kayıtlı araçların geri kalanı ise 23 bin 220 adet traktör, 10 bin 484 adet kamyon, 3 bin 679 adet minibüs, 2 bin 751 adet otobüs ve 652 adet özel amaçlı taşıtlar oldu.

Eskişehir’de Mayıs ayında 8 bin 628 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 8 bin 628 taşıt içinde otomobil 6 bin 380 ile ilk sırada yer aldı.

Son verilere göre nüfusun 860 bin 620 olduğu Eskişehir’de neredeyse her 3 kişiden birinde araç bulunuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısının ise 22 milyon 645 bin 85 olduğu belirtildi.