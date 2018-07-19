Arnavutluk ile Eskişehir arasında sanayi köprüleri kurulacak

Türk-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erinda Zhupani ve beraberindeki heyet, ESO Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Ziyarette konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Arnavutluk ve Eskişehir arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi...

Türk-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erinda Zhupani ve beraberindeki heyet, ESO Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Arnavutluk ve Eskişehir arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi için Genel Sekreter Zhupani’e önemli bir iş birliği çağrısında bulundu. Ekonomik ilişkilerin ilerlemesi yönünde atılacak adımlardan birinin, Arnavutluk’un ithal ettiği bazı ürünlerin Eskişehir’den karşılanabileceğine vurgu yapan Kesikbaş “Ülkenize ithal edilen ürünlerin listesini bizlere ulaştırışsanız biz de bu alanda bir değerlendirme yapıp söz konusu ürünlerin bir kısmını şehrimizden temin edebiliriz. Çünkü şehrimizdeki sanayi yapısı çok farklı alanlarda üretim yapma kabiliyetine ve hızına sahip. Ayrıca karşılıklı alım heyetleri ve yüz yüze iş görüşmelerini organize edebiliriz. Bu noktada her türlü işbirliğine açığız” ifadelerini kullandı.

Türk-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erinda Zhupani ise ESO Başkanı Kesikbaş ve Yönetim Kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sizlerle işbirliği yapmayı çok isteriz. Bu ilk ziyaretimizde Türkiye’deki odaların işleyiş şekillerini incelemek, başarılı örnekleri görmek ve işbirliği imkanlarını değerlendirmek için bu gün ESO’yu ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

Ülkesinin 2019’da AB ile üyelik müzakerelerine başlayacağını açıklayan Genel Sekreter Zhupani, “Bu durum ticaret yapmak isteyenler için önemli bir avantaj. Ülkemiz özellikle orta büyüklükteki yatırımlar için ciddi fırsatlar sağlıyor. Tarım, gıda, yapı malzemeleri ve turizmin sektörleri dahilinde ticaret potansiyeli mevcut” dedi.