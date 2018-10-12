Artırılmış gerçeklik teknolojisine büyük ilgi

Tepebaşı Belediyesi’nin artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak geliştirdiği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün üç boyutlu görüntüsü ile fotoğraf imkanı sağlayan uygulama, Türkiye’nin tüm noktalarında büyük ilgiyle karşılanıyor.

Başta Anıtkabir Komutanlığı olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşta yer alan uygulama ile binlerce vatandaş Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çektirme imkanı buldu. Vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün belirli noktalara yerleştirilen panolar ile akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarına yükleyecekleri ücretsiz “Tepebaşı AG” uygulamasıyla üç boyutlu olarak görebiliyor ve görüntü kaydedebiliyor. Büyük ilgi gören uygulamayı ücretsiz olarak indiren yurttaşlar, cihazlarını hazırlanan panoya yöneltip, fotoğraf makinesi ikonuna dokunarak ekranlarında Ulu Önder’i üç boyutlu olarak görebiliyorlar. Daha sonra çektikleri fotoğraflar cihazın hafızasına kaydedebiliyor. Böylece sadece üç adımda Mustafa Kemal Atatürk’ün aslına uygun sanal görüntüsü ile fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Artırılmış gerçeklik nedir?

Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır. Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki ögeler ile etkileşim içindedir. Gelişen zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojisinin de yardımıyla kullanıcı etrafındaki bilgi ile etkileşime girebilir ve sözü geçen sayısal bilgi işlenme ve ayartmaya elverişlidir.