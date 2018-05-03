Astımın görülme sıklığı yıllar içinde giderek artıyor

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, görülme sıklığı giderek artmakta olan astım hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Uğur Bilge, astımın akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ile seyreden müzmin bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. Hava yollarındaki bu daralmanın nedeninin, mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesi olduğunu anlatan Dr. Bilge, "Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastasıdır. Astımın görülme sıklığı yıllar içinde giderek artmaktadır" diye belirtti.

Astımın en önemli nedenlerinden birinin genetik olduğunu anlatan Dr. Bölge, "Çocuklarda astım riski yüzde 10-20 civarındayken, ailesinde alerjik hastalıklar olan çocuklarda yüzde 30’a çıkar. Ailede iki kişide alerjik hastalık varsa bu risk yüzde 50’ye kadar çıkmaktadır. Allerjenler, enfeksiyonlar, sigara, sigara dumanına maruz kalmak çocuklarda astım gelişmesine neden olan en belirgin faktörlerdendir. Hava kirliliği, meyve ve sebzelerin az tüketilmesi ve katkı maddesi fazla olan yiyecekler tüketilmesi, Özellikle ilk 2 yaşta olmak üzere bilinçsiz antibiyotik tüketilmesidir. Astım tedavisinin amacı hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesidir. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dâhil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astımlı hastalar, çevresel olarak yakınmalarını artıran faktörlere dikkat etmek koşulu ile günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabilirler. Astımlı hastalar günlük işlerini yapmalı, seyahate gitmeli, hobileri ile uğraşmalı, kısaca yaşamın içinde yer almalıdırlar. Astım spor yapılmasına engel değildir. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyebilirler, hafif koşu yapabilirler, yüzebilirler. Birçok astımlı hasta performans sporlarını yapabilir. Astımlı hastaların doktor tanılı besin alerjileri olmadıkça özel bir diyet yapmalarına gerek yoktur. Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Obezitesi olan astımlı hastalarda doktor ve diyetisyen gözetiminde kilo vermeleri hastalıkların seyrini olumlu etkileyecektir. Ülkemizde astımlı hastaların yüzde 10’undan fazlasının halen sigara içmekte olduğu ve yüzde 30-40’nın obez olduğu bildirilmiştir. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmamasının yanı sıra, sigara dumanı, alerjenler ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite sayılabilir. Yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir" diye kaydetti.