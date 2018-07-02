ESKİŞEHİR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:37

Ataç, avcıların bahar şenliğine katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen bahar şenliğine katıldı.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)...

Ataç, avcıların bahar şenliğine katıldı
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen bahar şenliğine katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte Eskişehir Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen bahar şenliğine katıldı.

Kulübün Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan poligon alanında merhum Canip Aktaş anısına düzenlenen 8. Bahar Şenliği’ne katılan Ataç ve Çakırözer, burada avcılar ile sohbet etti. Eskişehir Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Durmuş’tan, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler alan Ataç ve Çakırözer, poligonda gerçekleştirilen atışları da izleyip kulüp üyeleri ile de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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