ESKİŞEHİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 11:54

Autsohow26 ’onur ödülü’ne layık görüldü

Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından düzenlenen ‘yılın en iyileri’ ödül töreninde Otoshow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği, onur ödülüne layık görüldü.Yıl içerisinde yaptığı çeşitli yardım kampanyaları ile dikkat...

Autsohow26 'onur ödülü'ne layık görüldü
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Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından düzenlenen ‘yılın en iyileri’ ödül töreninde Otoshow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği, onur ödülüne layık görüldü.

Yıl içerisinde yaptığı çeşitli yardım kampanyaları ile dikkat çeken Autoshow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından verilen Onur Ödülünün sahibi oldu. Köy okullarına yaptığı yardım çalışması sonucunda verilen ödülü AutoShow26 Dernek Başkanı Hasan Akbaş aldı. Autoshow26 üyeleri ile yürüttükleri yardım kampanyalarının süreceğini belirten Akbaş, "Üyelerimizin yaptığı maddi ve manevi destekle gücümüzün yettiği her yere her yüreğe dokunmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerin kitaba deftere kaleme ihtiyacı var. Bundan sonrada Autoshow26 ailesindeki kardeşlerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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