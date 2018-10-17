Aydın Arat Halk Merkezine çirkin saldırı

Odunpazarı Belediyesi tarafından 71 Evler Mahallesinde yaptırılan ve Eskişehir’e hizmetlerinden ötürü rahmetli Aydın Arat’ın isminin verildiği halk merkezi, şehir eşkıyalarının saldırısına maruz kaldı.

Önceki gece Aydın Arat Halk Merkezi ve çevresinin bulunduğu parka gelen kişi ya da kişiler, park ve halk merkezi binasının dış cephesinde bulunan lambaları kırdı. Bina etrafındaki kabloların bir kısmını kopartan ve civardaki çöp tenekelerini de deviren şahıslar, durumu daha da abartarak çevreye de zarar vererek istenmeyen görüntüler oluşturdular. Çevre sakinleri bu saldırının sadece kamu malına yapılan bir saldırı olmadığını Eskişehir’e hizmetlerinden ötürü ismi verilen merhum Aydın Arat’ın hatırasına da büyük saygısızlık olduğunu ifade ettiler.

Yaşanan saldırı büyük bir üzüntüyle karşılanırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için gerekli soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.