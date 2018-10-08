Ayte Usta mutluluğa şahit oldu

Eskişehir’de gerçekleşen nişan töreninde Selen Niğdelioğlu ve Uğur Yücel’in mutluluğuna şahitlik yapan Ayten Çetin, yaptığı konuşma ile herkesi duygulandırdı.Ayten Usta Gurme Restoran’da gerçekleşen nikah töreni, duydu dolu anlara...

Eskişehir’de gerçekleşen nişan töreninde Selen Niğdelioğlu ve Uğur Yücel’in mutluluğuna şahitlik yapan Ayten Çetin, yaptığı konuşma ile herkesi duygulandırdı.

Ayten Usta Gurme Restoran’da gerçekleşen nikah töreni, duydu dolu anlara sahne oldu. Selen Niğdelioğlu ve Uğur Yücel Çiftinin yakını olan ve onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Ayten Çetin, verilen davette önce ‘Kızı olmalı insanın’ isimli şiiri okudu. Ardından bir konuşma gerçekleştiren Çetin, “Anneler babalar kendilerini kopyalamak isterse, kızlarına baksınlar. Hayal kurmasınlar boş yere. Hem annelerin hem de babaların kopyasıdır onlar. Canımız Seren’imiz. Hep mutlu ol. Artık anne ve babanı da çiftledin. Onlara sahip çıkın. Onların mürüvvetinizi görmeye hakları var” ifadelerini kullandı.