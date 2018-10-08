ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:25

Ayte Usta mutluluğa şahit oldu

Eskişehir’de gerçekleşen nişan töreninde Selen Niğdelioğlu ve Uğur Yücel’in mutluluğuna şahitlik yapan Ayten Çetin, yaptığı konuşma ile herkesi duygulandırdı.Ayten Usta Gurme Restoran’da gerçekleşen nikah töreni, duydu dolu anlara...

Ayte Usta mutluluğa şahit oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eskişehir’de gerçekleşen nişan töreninde Selen Niğdelioğlu ve Uğur Yücel’in mutluluğuna şahitlik yapan Ayten Çetin, yaptığı konuşma ile herkesi duygulandırdı.

Ayten Usta Gurme Restoran’da gerçekleşen nikah töreni, duydu dolu anlara sahne oldu. Selen Niğdelioğlu ve Uğur Yücel Çiftinin yakını olan ve onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Ayten Çetin, verilen davette önce ‘Kızı olmalı insanın’ isimli şiiri okudu. Ardından bir konuşma gerçekleştiren Çetin, “Anneler babalar kendilerini kopyalamak isterse, kızlarına baksınlar. Hayal kurmasınlar boş yere. Hem annelerin hem de babaların kopyasıdır onlar. Canımız Seren’imiz. Hep mutlu ol. Artık anne ve babanı da çiftledin. Onlara sahip çıkın. Onların mürüvvetinizi görmeye hakları var” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku