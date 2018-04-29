ESKİŞEHİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 11:22

Ayten Usta’ya “Yılın En İyi Mekanı” ödülü

Eskişehir’de emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından kurulan Ayten Usta Gurme Restaurant, Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından “Yılın En İyi Mekanı” seçildi.Kayı Boyu Türkmenleri’nin geçmişten gelen kültürlerini gelecek kuşaklara...

Ayten Usta'ya 'Yılın En İyi Mekanı” ödülü
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Eskişehir’de emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından kurulan Ayten Usta Gurme Restaurant, Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından “Yılın En İyi Mekanı” seçildi.

Kayı Boyu Türkmenleri’nin geçmişten gelen kültürlerini gelecek kuşaklara taşımak amacıyla faaliyet gösteren Kayı Boyu Derneği, alanında başarılı kişi ve kurumları ödüllendirdi. Kayı Boyu Derneği’nin ödül gecesi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. “Yılın En İyileri” ödüllerinin verildiği gecede Ayten Usta Gurme Restaurant ‘En İyi Mekan’ ödülüne layık görüldü.

“Türk Mutfağı’na hizmet ediyoruz”

Düzenlenen törenle ödülünü alan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Ayten Çetin, kazandıkları ödüllerin kendilerini motive ettiğini vurguladı. Çetin, “Ödüle bizi layık görmelerinden dolayı çok mutluyum. Bu tür ödüller, çalışma arkadaşlarımızı motive ediyor. Ayrıca ödül, yaptığınız işin de karşılığıdır. Bizi sevenleri mahcup etmeyeceğiz ve daha çok çalışacağız. Biz Türk Mutfağı’na hizmet ediyoruz. Özgün yemeklerimiz var. Selçuklu’dan başlayan ve günümüze gelen mutfağın temsilcisiyiz. Bu zamanlarda bizim yaptığımız işe benzer bir şey bulmak çok zor. Biz klasik bir restoran çalışması yapmıyoruz. Anadolu’da kaybolmaya yüz tutmuş yiyecekleri güncelleyerek vatandaşlara sunuyoruz. Hamburger ve kola gibi Türk kültüründe olmayan yiyecekler bizim restoranımızda bulunmuyor” dedi.
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