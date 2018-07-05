ESKİŞEHİR:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:50

Azılı hırsızlar yakalandı

Eskişehir’de çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin de yakalama çalışmaları sürüyor.

Azılı hırsızlar yakalandı
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Eskişehir’de çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin de yakalama çalışmaları sürüyor.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Arama Timi tarafından yapılan çalışmalarda daha önce yaşanan hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın T.T. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ekipler, faili meçhul bağ, bahçe ve tarladan yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucunda da son 2 yılda toplam 8 faili meçhul olaya karıştığı anlaşılan T.T. ve E.T.’yi gözaltına aldı. Olaylarla alakası olduğu değerlendirilen diğer iki şüpheli F.T. ve Ö.Ü.’nün ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yakalanan T.T.’ye ait ev ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda 8 faili meçhul olayın şüphelisi olduğu belirlenen 2 şahıs, çalıntı olarak 1 adet çapa makinesi, 1 adet ot biçme makinesi, 5 adet akü, 2 adet demir kesme makinesi, 1 adet anahtar sandığı takımı ve Tepebaşı Çukurhisar bölgesinde meydana gelen 7 faili meçhul olayda çalındığı tespit edilen 1 adet hızar makinesi, 3 adet ot biçme makinesi, 9 adet demir kesme makinesi, 4 takım anahtar çantası, 5 adet akü, 2 adet elektrikli süpürge ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri mağdurlara teslim edilecek. edilmeye başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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