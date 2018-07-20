Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu temmuz ayı toplantısı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında yapıldı.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Garnizon Komutanlığı adına Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İlçe Kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğunu, bu konuda ailelere büyük görevler düştüğünü ve bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti. Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Özdemir Çakacak, kurulun uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal (teknoloji ve kumar) bağımlılıklar ve iletişim olmak üzere 5 teknik çalışma grubunda çalışmalar yaptığını söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede ana unsurun; uyuşturucu arzının önlenmesi ve uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi olduğunu söyleyen Çakacak, kurumların sorumlu olduğu faaliyetleri diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde yürütmelerinin büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda, uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasının vazgeçilmez unsurlar olduğunu kaydeden Vali çakacak, ‘2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Daha önceki toplantılarda alınan karar gereği, suç odağı yüksek olan metruk binaların yıkımı ile ilgili mücadelenin devam ettiğini ve yapılan çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü söyleyen Vali Çakacak, yıkım işlerinin biran önce bitmesi gerektiğine vurgu yaparak, çalışmaları yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti. Vali Özdemir Çakacak, gündem maddeleri üzerinde ilgili kurum yetkililerine söz vermesinin ve kurumlarının yaptığı sunumların ardından toplantı, görüş ve önerilerin bildirilmesiyle sona erdi.