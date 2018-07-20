ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 18:30

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu temmuz ayı toplantısı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında yapıldı.Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey,...

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu temmuz ayı toplantısı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında yapıldı.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Garnizon Komutanlığı adına Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İlçe Kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğunu, bu konuda ailelere büyük görevler düştüğünü ve bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti. Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Özdemir Çakacak, kurulun uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal (teknoloji ve kumar) bağımlılıklar ve iletişim olmak üzere 5 teknik çalışma grubunda çalışmalar yaptığını söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede ana unsurun; uyuşturucu arzının önlenmesi ve uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi olduğunu söyleyen Çakacak, kurumların sorumlu olduğu faaliyetleri diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde yürütmelerinin büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda, uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasının vazgeçilmez unsurlar olduğunu kaydeden Vali çakacak, ‘2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Daha önceki toplantılarda alınan karar gereği, suç odağı yüksek olan metruk binaların yıkımı ile ilgili mücadelenin devam ettiğini ve yapılan çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü söyleyen Vali Çakacak, yıkım işlerinin biran önce bitmesi gerektiğine vurgu yaparak, çalışmaları yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti. Vali Özdemir Çakacak, gündem maddeleri üzerinde ilgili kurum yetkililerine söz vermesinin ve kurumlarının yaptığı sunumların ardından toplantı, görüş ve önerilerin bildirilmesiyle sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku