Balık yarışmasında ESABDER’ e kupa

Bolu’da, 10’uncusu düzenlenen ve sporcuların kıyasıya mücadele ettiği ASOF Türkiye 2018 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’nda, Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) adına katılan...

Bolu’da, 10’uncusu düzenlenen ve sporcuların kıyasıya mücadele ettiği ASOF Türkiye 2018 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’nda, Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) adına katılan sporcular dereceye girdi.

ASOF tarafından düzenlenen yarışma Gölköy Sulama Barajı’nda yapıldı. Yarışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 21 takım olmak üzere toplamda 71 sporcu katıldı. Gerçekleştirilen yarışma kapsamında Eskişehir temsilcisi ESABDER de dereceye giren takımlar arasında yer aldı. ESABDER takımı adına yarışmaya katılan Cengiz Akman ve Cihan Karataş tuttukları balık ile 6’ncı olarak kupayı Eskişehir’e kazandırdılar.