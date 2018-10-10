ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:40

Başkan Ataç Ertuğrulgazi mahallesinde

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ertuğrulgazi Mahallesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.İlk olarak mahalle pazarlarına pazarcı esnafı ile bir araya gelen Başkan hayırlı işler diledi ve sohbet ederek satışları sordu. Başkan Ataç,...

Başkan Ataç Ertuğrulgazi mahallesinde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ertuğrulgazi Mahallesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak mahalle pazarlarına pazarcı esnafı ile bir araya gelen Başkan hayırlı işler diledi ve sohbet ederek satışları sordu. Başkan Ataç, aynı zamanda alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Zaman zaman pazarın pahalılığı konusunda şikayetleri dinleyen Ataç, “Ekonomik açıdan ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik kriz, vatandaşın cebine yansıyor, alım gücü düşüyor. Dileğim ülkemizin en kısa zamanda bu dar boğazdan çıkması” dedi.

Pazar ziyaretinin ardından Ataç, Selam Sokak’ta ikamet eden Karyel ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bir hastalığı nedeniyle tedavi sürecinde olan Münir Karyel’e şifalar dileyen Başkan Ataç’a ziyaretinde, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Turgut Doğandor ve Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Nurettin Köroğlu eşlik etti.

Geçmiş olsun ziyaretinin ardından Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki ziyaretlerine devam eden Başkan Ataç, Hacı Mehmet Özel Cami’ni ziyaret etti. Ataç burada, Cami cemaatiyle ve cami derneği üyeleriyle sohbet etti. Başkan Ataç’a bu ziyareti esnasında Meclis Üyesi Doğandor ve Muhtar Köroğlu’nun yanı sıra; Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş da eşlik etti.

Hacı Mehmet Özel Cami’nden ayrılan Başkan Ataç, ardından Raykent’te bulunan Edi-Koop kıraathanesini ziyaret etti. Kıraathanedeki vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Ataç, mahallelinin sorularını yanıtladı. İstek ve önerileri de dinleyen Başkan Ataç ziyaretini, vatandaşlar ile toplu halde çekilen fotoğraf ile sonlandırdı.

Kıraathanenin ardından Ataç, Ötkün ailesine konuk olarak taziye ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz ay vefat eden Kerim Ötkün’ün eşi Hadime Ötkün ile bir süre sohbet eden Başkan Ataç, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku