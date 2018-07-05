Başkan Ataç geçmiş olsun ziyaretlerinde

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sevinç ve üzüntülerine ortak oluyor.Şeker Mahallesi’nde ikamet eden Seher-Mehmet Ali Savur çiftine ziyarette bulunan...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sevinç ve üzüntülerine ortak oluyor.

Şeker Mahallesi’nde ikamet eden Seher-Mehmet Ali Savur çiftine ziyarette bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, aileyle uzun süre sohbet etti. Ailenin geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocukları Huzur hakkında bilgi alan Başkan Ataç, “Genç kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. 3 yaşındaki oğulları Huzur için yapılması gerekenler konusunda yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ataç’ın bir diğer geçmiş olsun ziyareti ise Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleşti. Geçen ay geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuşan 57 yaşındaki Mevlüt Koçer’e geçmiş olsun diyen Ataç, Koçer ailesiyle bir süre sohbet etti. Ataç, “Mevlüt arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Geçen ay geçirdiği ameliyatın ardından şimdi durumu gayet iyi. Kendisine ve ailesine sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.