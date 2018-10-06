Başkan Ataç Kıbrıslı muhtarlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yavru vatan Kıbrıs’tan Eskişehir’e gelen muhtarlar ile buluştu.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Eskişehir’e gelen muhtarlar ile bir araya geldi. Eskişehir...

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yavru vatan Kıbrıs’tan Eskişehir’e gelen muhtarlar ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Eskişehir’e gelen muhtarlar ile bir araya geldi. Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği’nin daveti ile Kıbrıslı 16 muhtarın yanı sıra Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Mağusa Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Mağusa Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif da kente geldi. Gün içinde kenti gezen Kıbrıslı konuk heyet, akşam yemeğinde Başkan Ataç ile buluştu.

Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ve dernek yönetiminden Eskişehirli muhtarların da katıldığı yemekte konuşan Başkan Ataç, “Kıbrıs bizim yavru vatanımız, kendimizden ayrı tutmamız asla mümkün değil. Sizleri burada görmek, ağırlamak bizim için mutluluk kaynağı, hoş geldiniz” diye belirtti.

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de Eskişehir’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Eskişehir’in güzelliklerini gördüğümüz için çok mutlu olduk. Burada şehircilik ve yerel yönetimler anlamında tecrübelerinden faydalanacağımız değerli insanlar var. Misafirperverliğinizden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Buluşmada konuklar Kıbrıs’tan getirdikleri hediyeleri Başkan Ataç’a takdim ederken, Ataç da misafirlere günün anısına camdan Yunus Emre figürü armağan etti.