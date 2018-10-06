ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:28

Başkan Ataç Kıbrıslı muhtarlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yavru vatan Kıbrıs’tan Eskişehir’e gelen muhtarlar ile buluştu.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Eskişehir’e gelen muhtarlar ile bir araya geldi. Eskişehir...

Başkan Ataç Kıbrıslı muhtarlar ile buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yavru vatan Kıbrıs’tan Eskişehir’e gelen muhtarlar ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Eskişehir’e gelen muhtarlar ile bir araya geldi. Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği’nin daveti ile Kıbrıslı 16 muhtarın yanı sıra Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Mağusa Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Mağusa Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif da kente geldi. Gün içinde kenti gezen Kıbrıslı konuk heyet, akşam yemeğinde Başkan Ataç ile buluştu.

Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ve dernek yönetiminden Eskişehirli muhtarların da katıldığı yemekte konuşan Başkan Ataç, “Kıbrıs bizim yavru vatanımız, kendimizden ayrı tutmamız asla mümkün değil. Sizleri burada görmek, ağırlamak bizim için mutluluk kaynağı, hoş geldiniz” diye belirtti.

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de Eskişehir’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Eskişehir’in güzelliklerini gördüğümüz için çok mutlu olduk. Burada şehircilik ve yerel yönetimler anlamında tecrübelerinden faydalanacağımız değerli insanlar var. Misafirperverliğinizden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Buluşmada konuklar Kıbrıs’tan getirdikleri hediyeleri Başkan Ataç’a takdim ederken, Ataç da misafirlere günün anısına camdan Yunus Emre figürü armağan etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku