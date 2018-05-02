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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:02

Başkan Ataç, Küba Büyükelçisi Nunez’i ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’i misafir etti.Başkan Ataç’ın konuğu olarak Tepebaşı’na gelen Büyükelçi Nunez, Başkan Ataç ile birlikte Gökkuşağı Kafe’de bir araya geldi....

Başkan Ataç, Küba Büyükelçisi Nunez'i ağırladı
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’i misafir etti.

Başkan Ataç’ın konuğu olarak Tepebaşı’na gelen Büyükelçi Nunez, Başkan Ataç ile birlikte Gökkuşağı Kafe’de bir araya geldi. Nunez ve Ataç, Gökkuşağı Kafe çalışanları down sendromlu gençlerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Nunez ve Ataç, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı dolayısıyla Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen mitingine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Nunez konuşmasına, Türkçe “Merhaba” diyerek başladı ve “Bugün burada olduğunuz için sizlere teşekkürler. Bugün, Küba’da da kutlanıyor. Küba işçi sınıfının selamlarını size aktarıyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Mitingin ardından Büyükelçi Luis Amoros Nunez ve Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’ne geçti. Ataç, burada konuğuna, Yunus Emre figürü ve Devrim otomobilinin camdan birer maketini hediye etti. Büyükelçi Nunez de Ataç’a Küba’dan getirdiği çeşitli hediyeleri takdim etti.

İkili, Başkan Ataç’ın çalışma odasında bulunan Fidel Castro, Che Guevara ve Mustafa Kemal Atatürk portrelerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin 3 sanat etkinliğinden ikisi olan Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı eserlerini Büyükelçi Nunez’e tanıtarak, etkinlikler hakkında bilgiler aktardı.

1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı konserinde Bulutsuzluk Özlemi’ni de canlı olarak izleyen Luis Alberto Amoros Nunez belediye çalışmalarından ötürü tebrik ettiği Başkan Ataç’a, misafirperverliğinden dolayı da teşekkürlerini sundu.
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