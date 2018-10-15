Başkan Ataç, Muhacir Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin üyeleri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muhacir Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin üyeleri ile bir araya geldi.

Balkan Göçmenleri Derneği’nin dayanışma kahvaltısına katılan Başkan Ataç, Muhacir Dernekleri Federasyonu’na bağlı diğer derneklerin yetkilileri ile de bir araya geldi. Davet üzerine dayanışma kahvaltısında vatandaşlar ile buluşan Ataç, dernek üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Ataç, “Çok fazla göçmen dostum var. Sizin yeriniz kalbimde bir başkadır. Hiç unutmam, 1975 yılında Bulgaristan’da sabahın erken saatlerinde mavi kıyafetli kadınların sokakları süpürdüğünü görmüştüm. O kadar titiz ve iş ahlakı ile çalışıyorlardı ki takdir ettim. Tepebaşı Belediyesi’nde göreve geldiğimde de bundan etkilenerek kadınlarımızdan oluşan bir temizlik ekibi kurduk. Bu, Türkiye’de ilk defa Tepebaşı’nda oldu. Bugün burada sizleri böyle bir arada görmek beni çok mutlu ediyor. Birlik içinde olmak, örgütlü olmak çok önemli. Bugün Türkiye’de sevgi ve saygı yok. Ama bu örgütlenmeler, insanlar arasında sevgi ve saygıyı inşa ediyor. Dirençli olabilmemiz için örgütlerimize sahip çıkmamız gerekli” ifadelerini kullandı.

Muhacir Dernekleri Federasyon Başkanı Recep Demir ve üyeler de Başkan Ataç’a katılımından ötürü teşekkür ederken, etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.