Başkan Ataç otomobil tutkunları ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, otomobil kulüplerinin üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Kapalı Pazaryeri’nde Eskişehir Gönüllüleri tarafından düzenlenen Autumn Party 2018 etkinliğine katılan Başkan Ataç, burada Eskişehir otomobil kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç etkinlik alanını gezerek otomobil seveler ile sohbet etti ve araçları hakkında bilgiler aldı. Burada bir konuşma yapan Ataç, “Bugün Eskişehir’de insanların dikkatini çeken bir etkinlik düzenleniyor. Bunu başaran arkadaşları kutluyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak yanınızdayız. Bir sonraki etkinliğinize ben de klasik arabamla katılacağım” açıklamalarında bulundu.

Eskişehir Gönüllüleri de Ataç’a etkinliğin gerçekleşmesine sağladığı katkılardan ötürü teşekkür plaketi takdim etti.