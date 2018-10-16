ESKİŞEHİR:
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16 Ekim 2018 Salı 14:47

Başkan Ataç pazar ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, pazar yerlerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe ve Bahçelievler mahallelerinde kurulan pazar alanlarını...

Başkan Ataç pazar ziyaretlerine devam ediyor
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, pazar yerlerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe ve Bahçelievler mahallelerinde kurulan pazar alanlarını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. İki pazar yerinde de alışveriş yapan ve Eskişehirliler ile sohbet eden Başkan Ataç’a, Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Yaşar Tepekaya ile Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürü Fahrettin Çeçgel de eşlik etti. Başkan Ataç semt pazarlarında esnafa hayırlı işler dilerken vatandaşlara da iyi alışverişler temennisinde bulundu. Eskişehirliler pazarda karşılaştıkları Başkan Ataç’a yoğun ilgi gösterirken meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliğinden ise dert yandı. Başkan Ataç da yüksek fiyatlar konusunda vatandaşa hak vererek, “Ekonomik durum ortada, deyim yerindeyse her şey ateş pahası. Vatandaşlarımız da haklı olarak durumdan şikayetçi, tüm olumsuzluklar doğrudan onların cebine yansıyor. Ayrıca bu yüksek fiyatlar, üreticilerimizin ya da pazarcılarımızın istediği bir şey değil. Onlar da artan maliyetlerden ötürü mağdur durumda. Diliyorum ki yakın zamanda bu ekonomik buhrandan çıkarız ve halkımız rahat bir nefes alır” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç vatandaşlar ile bol bol fotoğraf da çektirdi.
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