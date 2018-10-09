ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 16:25

Başkan Ataç Şirintepe pazarında

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Başkan Ataç, beraberindeki Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Şimşek, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri...

Başkan Ataç Şirintepe pazarında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ataç, beraberindeki Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Şimşek, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri Niyazi Çetin, Yaşar Tepekaya ile birlikte Şirintepe mahalle pazarını gezdi. Şirintepe Mahallesi Örme Sokak’ta kurulan mahalle pazarına gelen Başkan Ataç, pazarcı esnafıyla sohbet etti. Tezgahları dolaşarak aynı zamanda alışverişe gelen vatandaşlara da hal hatır soran Ataç, esnafa bol kazançlar, vatandaşlara da bereketli alışverişler diledi.

Pazar ziyareti esnasında konuşan Başkan Ataç, “Vatandaşlarla birlikte, iç içe olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bugün de Şirintepe pazarında hem esnafla hem de alışverişe gelen vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buldum. Kimi zaman bizim fark edemediğimiz eksikleri iletiyorlar. Böyle paylaşımlar daha güzel bir Tepebaşı oluşturabilmek adına bize çok faydalı oluyor. Ekonomik şartların vatandaşın aleyhine seyrettiği bu dönemde, hem esnafa hem de alışverişe gelenlere kolaylıklar diliyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku