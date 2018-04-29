Başkan Ataç Sivrihisarlılar Derneği’ni ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Ataç bu kapsamda Sivrihisar ve Köyleri Yardımlaşma Derneği yönetimini makamında kabul etti. Ziyarette Dernek Başkanı...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Sivrihisar ve Köyleri Yardımlaşma Derneği yönetimini makamında kabul etti. Ziyarette Dernek Başkanı Bünyamin Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, sürdürdükleri faaliyetler hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Başkan Ataç da Sivrihisarlıların Eskişehir için önemli olduğunu belirterek ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ziyarette Güngör ve beraberindekiler Başkan Ataç’a bir de Mustafa Kemal Atatürk figürü armağan etti. Hediyeden dolayı da çok mutlu olduğunu belirten Ataç, figürü odasının en güzel noktasında muhafaza edeceğini söyledi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.