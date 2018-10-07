Başkan Ataç, Tepebaşı Kent Enstitüsünü anlattı

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Eskişehir Aydınlanma Buluşması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ nun katılımı ile gerçekleşti. Başkan Ataç etkinlikte, Tepebaşı Kent Enstitüsünden bahsetti.

6 Ekim tarihinde düzenlenen Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Eskişehir Aydınlanma Buluşması çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP İl Başkanı Rabia Akman, Lüleburgaz eski Belediye Başkanı Emin Halebak, Eskişehir Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Ayhan Türkseven ile çok sayıda Köy Enstitülü ve eğitimci katıldı.

Söyleşi programında konuşmalar yapılırken, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç salonu dolduran katılımcılara, Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepebaşı Kent Enstitüsü hakkında bilgiler verdi. Projenin ortaya nasıl çıktığını anlatan Başkan Ataç, “İkinci kez belediye başkanı seçilmemden sonra 2017 yılına kadar yaptığımız işleri tasnif ettik, yaklaşık 65 yeni hizmet alanı açmışız. 25 tane belde evi, 10 deneyimli kafe, 3 gençlik merkezi, çocuklar için ağız ve diş sağlığı merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, başlı başına büyük bir proje olan ve 5 milyon avro hibe kazanan Yaşam Köyü, iki adet kreş, Gökkuşağı Kafeler, 300 parsel hobi bahçesi. Uluslararası olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz 3 ayrı sanat etkinliğimiz var. Küçücük çocuklarımızdan yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza kadar toplumun her katmanına dokunan bu çalışmalara baktığımızda, tüm projelerimizin temelinde köy enstitüleri mantığının yattığını gördük. Hepsini bir çatı altında toplamayı düşündüğümüzde aklımıza Açıköğretim Fakültesinde olduğu gibi online bir sistem kurmak geldi. Yılmaz Başkan’ımızın kurucusu olduğu Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile bir sistem hazırladık. Bu sistem ile 16 yaş üstü vatandaşlarımız bahse konu derslerin eğitim programlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Belde Evlerinde örgün eğitim alırken bir taraftan da online sistem ile hizmet alınacak. 1 Ekim’de kayıtları başladı ve 15 Ekim tarihinde de sistem hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mandolin grubu dinletisi ile etkinlik devam etti. Daha sonra ’Okullar Açılırken Türkiye’de Eğitim ve Öğretmen’ isimli panele geçildi. Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın yönettiği panelde İlyas Küçükcan, Dr. Semiha Günal, Mustafa Gazalcı, Prof. Dr. Yakup Kepenek ve Güray Öz ülke eğitimini ele alan konuşmalar gerçekleştirdi.