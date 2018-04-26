Başkan Ataç Tiran Belediye Başkanı Veliaj’ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Arnavutluk’un başkenti Tiran’da verdiği konser için ülkede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj’ı ziyaret etti.

Başkan Ataç’ı misafir eden Erion Veliaj, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tepebaşı Belediye Başkanı dostum Ahmet Ataç’ı Tiran’a davet ettim. İki şehir arasındaki dostluğu güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek, işbirliği yapan ve birbirine yardımcı olan şehirlere aittir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Ataç ise Tiran’da sanatın birleştirici gücü ve İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nın harika konseriyle çok güzel günler geçirdiklerini söyledi. Ataç, "Tiran Belediye Başkanı dostum Erion Veliaj’a misafirperverliği ve iyi dilekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. İki dost ülke ve kent arasındaki dostane ilişkilerin pek çok alanda daha ileri noktalara taşınmasını arzuluyor, Arnavutluk halkına sevgi ve saygılarını sunuyorum" şeklinde konuştu.

Diğer yandan iki belediye arasında teknik ve mesleki işbirliği alanları oluşturmak için ziyaret programları hazırlanacak. Daha sonra kültürel, sanatsal, ekonomik ve ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi için çalışmalar düzenlenecek.