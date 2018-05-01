ESKİŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:24

Başkan Ataç yağmur dualarına katılmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde yapılan yağmur ve şükür dualarına katılmaya devam ediyor.Kırsalda ve kent merkezinde vatandaşların organize ettiği etkinliklene katılarak, vatandaşlarla birlikte olan Tepebaşı...

Başkan Ataç yağmur dualarına katılmaya devam ediyor
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde yapılan yağmur ve şükür dualarına katılmaya devam ediyor.

Kırsalda ve kent merkezinde vatandaşların organize ettiği etkinliklene katılarak, vatandaşlarla birlikte olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, son olarak Çukurhisar, Muttalip, Yusuflar ve Gündüzler mahallelerinde yağmur ve şükür dualarına katıldı. Gündüzler’de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de bulunduğu dualara katılan Başkan Ataç, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak uzun süre sohbet etti. Etkinlikler hakkında değerlendirmede bulunan Ataç, “Her fırsatta yurttaşlarımızla birlikte olmaya gayret ediyorum. Sağolsunlar, bizi yağmur ve şükür dualarına davet ettiler, katıldık. Hepimizin yağmura, suya ihtiyacı var. Ülkemizin bereketli toprakları, yağan yağmurla daha da verimli hale geliyor. Birlikte geleneklerimizi yaşatırken dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Üreticilerimize bereketli bir yıl diliyorum” dedi

Kırsal mahalle sakinleri de Başkan Ataç’a katılımından dolayı teşekkür etti.
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