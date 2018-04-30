Başkan Ataç’ın 1 Mayıs mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Emekçilerin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Ataç, mesajında, "Hayattaki en yüce değerlerden biri olan emeğe duyulan saygı ile emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma, özgürlük ve hak arama günü olan 1 Mayıs, tüm dünyada coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Öte yandan küreselleşen dünyada adalet ve eşitlik kavramları her geçen gün erozyona uğratılırken, ağırlaşan ve etkisini artıran sömürü düzeninin oluşturduğu olumsuz koşullar ülkemizin emekçilerini de derinden etkiliyor. Çalışanlar, emekçiler hakları olan özgürlük, eşit işe eşit ücret, demokrasi ve insanca yaşam sürecekleri bir adalet ortamı istiyor. Ne yazık ki son 15 yıllık dönemde üretenin ve üretimin önemsenmediği, alın terinin değersizleştiği bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımız iş bulamazken, çalışanın, üretenin ise insanca bir yaşam sağlayacak ücret alamadığı, çalışma haklarının kısıtlandığı, ücret dağılımındaki adaletsizliğin gün geçtikçe arttığı bir düzende yaşıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara karşın bizler emeğin çok yüce bir değer olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; emeğin ve emekçinin haklarının yok edilmesine, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı tüm üretenlerin, işçilerin, köylülerin, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.