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01 Temmuz 2018 Pazar 14:20

Başkan Ataç’tan 2 Temmuz mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen...

Başkan Ataç'tan 2 Temmuz mesajı
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 35 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas Katliamı’nın 25’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Madımak’ta yaşananların insanlık dışı bir katliam olduğunu belirten Başkan Ataç’ın mesajında, "2 Temmuz 1993’te, aralarında Asım Bezirci, Behçet Aysan, Metin Altıok, Nesimi Çimen ve Hasret Gültekin gibi 33 yazar, ozan ve düşünür ile 2 otel görevlisi olmak üzere 35 kişi yaşamını kaybettiği Madımak Olaylarının 25. yıl dönümünde yüreğimiz bir kez daha yanmaktadır. Hiçbir mazeret çeyrek asır önce yaşanan bu katliamı mazur gösteremez. İşlenen, insanlık suçudur ve affedilemez. Bu katliamın Türkiye’de ortaya çıkardığı travmayı tam anlamıyla aşabilmek için ise hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gereklidir. İnsana ve insanlığa karşı işlenen suçlarla; dünyanın çağdaşlığa da demokrasiye de huzura da eremeyeceği açıktır. Yaşanan her katliam çağdaşlığa, demokrasiye, barış içinde yaşama ve çok kültürlü dokuya yapılan saldırıdır. Madımak’ta yaşananlar da ülkemizin ortak acısı olarak ilk günkü tazeliği ile hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren tüm canları rahmet ile anıyor, benzer olayların yaşanmaması, toplumumuzun mezhepsel veya diğer farklılıklarından dolayı çatışmalara uğramaması için hepimize görevler düştüğünü hatırlatmayı görev biliyorum" ifadelerini kullandı.
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